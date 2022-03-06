У Харкові сьогодні можуть створити "зелений" коридор - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Харкові, який опинився в числі міст, найбільш постраждалих від обстрілів окупантами, сьогодні можуть створити гуманітарний коридор. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УНН.
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Відповідаючи під одним з постів на коментар з проханням жителів Харкова домовитися про припинення вогню, голова фракції написав:
"Дасть Бог, завтра (6 березня, - ред.) в Харкові вдасться коридор", - відповів він.
Додамо
Вночі 6 березня російські окупанти обстріляли Харків.
Станом на 18:00 5 березня з початку вторгнення Росії в Україну від поранень під час артобстрілів і бойових дій загинуло 194 людини, серед них 126 цивільних і п'ятеро дітей.