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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 24 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Харкові сьогодні можуть створити "зелений" коридор - Арахамія

У Харкові сьогодні можуть створити "зелений" коридор - Арахамія

Київ • УНН

 • 190834 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У Харкові, який опинився в числі міст, найбільш постраждалих від обстрілів окупантами, сьогодні можуть створити гуманітарний коридор. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи під одним з постів на коментар з проханням жителів Харкова домовитися про припинення вогню, голова фракції написав:

"Дасть Бог, завтра (6 березня, - ред.) в Харкові вдасться коридор", - відповів він.

Додамо

Вночі 6 березня російські окупанти обстріляли Харків.

Станом на 18:00 5 березня з початку вторгнення Росії в Україну від поранень під час артобстрілів і бойових дій загинуло 194 людини, серед них 126 цивільних і п'ятеро дітей.

Українські Національні Новини

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