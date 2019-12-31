В Харькове пьяный руководитель полиции оказал сопротивление патрульным
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Руководитель одного из харьковских территориальных отделений полиции находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал сопротивление патрульным полицейским. Руководство областного главка полиции дало принципиальную оценку действиям майора и назначило по данному факту служебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Харьковской области.
30 декабря около 00:45 на территории гаражного кооператива в Московском районе Харькова между указанным работником полиции и охраной возник конфликт.
На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции, который пытался уладить ситуацию. Однако, человек продолжил вести себя агрессивно, нецензурно ругался и угрожал патрульным. В указанной ситуации они были вынуждены применить в отношении майора полиции спецсредства и меры физического воздействия.
33-летний мужчина доставлен в Московский отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о квалификации действий полицейского по Уголовному кодексу Украины.
По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области начальника одного из районных отделений полиции отстранен от занимаемой должности и назначено служебное расследование.
Действиям полицейского будет предоставлено надлежащую правовую оценку. Он нарушил принципы этического кодекса работника полиции - обнаружил грубую неуважение к коллегам и продемонстрировал бестактное поведение в отношении граждан. В ноябре указанный руководитель уже получил выговор за нарушение служебной дисциплины.
Напомним, в Ирпене злоумышленник при задержании забросал гранатами полицейских.