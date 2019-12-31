У Харкові п'яний керівник поліції чинив спротив патрульним

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Керівник одного з харківських територіальних відділень поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння та вчинив спротив патрульним поліцейським. Керівництво обласного главку поліції дало принципову оцінку діям майора та призначило за вказаним фактом службове розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Харківській області.