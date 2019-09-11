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В Ірпені зловмисник під час затримання закидав гранатами поліцейських

В Ірпені зловмисник під час затримання закидав гранатами поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У вівторок зловмисник закидав гранатами оперативних працівників поліції Ірпіня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова.

Подія сталася під час затримання особи, яка ґрунтовно підозрюється у вчинені злочину передбаченого ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а саме нанесення ножового поранення.

Підозрюваний забарикадувався у будинку, чинив спротив поліцейським, а потім кинув у їх бік дві гранати та намагався втекти.

На щастя, вони не спрацювали. Правоохоронці злагодженими та професійними діями знешкодили та затримали зловмисника.

Під час невідкладного обшуку в його оселі виявлено та вилучено два боєприпаси, зброю, набої та ніж, які відправлено на відповідні експертизи.

Молодика затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального Кодексу України. Поліція проводить слідчі дії для дачі відповідної правової кваліфікації.

Нагадаємо, на подвір'ї будинку у Донецькій області вибухнула граната.

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