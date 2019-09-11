В Ірпені зловмисник під час затримання закидав гранатами поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У вівторок зловмисник закидав гранатами оперативних працівників поліції Ірпіня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова.
Подія сталася під час затримання особи, яка ґрунтовно підозрюється у вчинені злочину передбаченого ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а саме нанесення ножового поранення.
Підозрюваний забарикадувався у будинку, чинив спротив поліцейським, а потім кинув у їх бік дві гранати та намагався втекти.
На щастя, вони не спрацювали. Правоохоронці злагодженими та професійними діями знешкодили та затримали зловмисника.
Під час невідкладного обшуку в його оселі виявлено та вилучено два боєприпаси, зброю, набої та ніж, які відправлено на відповідні експертизи.
Молодика затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального Кодексу України. Поліція проводить слідчі дії для дачі відповідної правової кваліфікації.
Нагадаємо, на подвір'ї будинку у Донецькій області вибухнула граната.