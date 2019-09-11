В Ирпене злоумышленник при задержании забросал гранатами полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Во вторник злоумышленник закидал гранатами оперативных работников полиции Ирпеня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook главы полиции Киевской области Андрея Небытова.
Событие произошло во время задержания лица, которое основательно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а именно нанесение ножевого ранения.
Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать.
К счастью, они не сработали. Правоохранители слаженными и профессиональными действиями обезвредили и задержали злоумышленника.
Во время неотложного обыска в его доме обнаружено и изъято два боеприпасы, оружие, патроны и нож, которые отправлены на соответствующие экспертизы.
Молодого задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция проводит следственные действия для дачи соответствующей правовой квалификации.
Напомним, во дворе дома в Донецкой области взорвалась граната.