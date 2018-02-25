В Харькове без тепла осталось более 600 многоэтажек, а также школы, детсады и больницы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62993 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77027 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79756 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107327 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100376 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104547 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111526 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117082 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Харькове без тепла осталось более 600 многоэтажек, а также школы, детсады и больницы

В Харькове без тепла осталось более 600 многоэтажек, а также школы, детсады и больницы

Киев  •  УНН

 • 6624 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Харькове из-за порыва трубы без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, по информации ГСЧС, 24 февраля около 15 часов в Немышлянском районе г. Харьков из-за долговременной эксплуатации произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм в результате чего без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара).

"Из-за повторных порывов в 21 час. 24 февраля, в 2 часа. и в 5 ч. 25 февраля по состоянию на 7 ч. 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23)", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС сообщили, что к ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП "Харьковские тепловые сети" и "Жилкомсервис". Создан штаб во главе с первым заместителем городского головы Тереховым И.А.

Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

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