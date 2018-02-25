В Харькове без тепла осталось более 600 многоэтажек, а также школы, детсады и больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Харькове из-за порыва трубы без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, по информации ГСЧС, 24 февраля около 15 часов в Немышлянском районе г. Харьков из-за долговременной эксплуатации произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм в результате чего без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара).
"Из-за повторных порывов в 21 час. 24 февраля, в 2 часа. и в 5 ч. 25 февраля по состоянию на 7 ч. 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23)", - говорится в сообщении.
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В ГСЧС сообщили, что к ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП "Харьковские тепловые сети" и "Жилкомсервис". Создан штаб во главе с первым заместителем городского головы Тереховым И.А.
Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Харьковской области.