У Харкові без тепла залишилось понад 600 багатоповерхівок, а також школи, дитсадки та лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Харкові через порив труби без тепла залишились 605 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів (з них 4 стаціонари), передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, за інформацією ДСНС, 24 лютого близько 15 год. у Немишлянському районі м. Харків через довготривалу експлуатацію стався порив труби магістральної тепломережі діаметром 700 мм внаслідок чого без теплопостачання залишилися 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста, а саме: 605 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів (з них 4 стаціонари).
“Через повторні пориви о 21 год. 24 лютого, о 2 год. та о 5 год. 25 лютого станом на 7 год. 25 лютого залишається без теплопостачання 144 об’єкти житлової та соціально-побутової сфери (відновлено 522) у двох районах міста, а саме: 129 будинків (відновлено 476), 7 дитячих садків (відновлено 14), 5 лікувальних закладів (відновлено 9) та 3 школи (відновлено 23)”, — йдеться у повідомленні.
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У ДСНС повідомили, що до ремонтних робіт залучено аварійні бригади КП “Харківські теплові мережі” та “Жилкомсервіс”. Створено штаб на чолі з першим заступником міського голови Тереховим І.О.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС у Харківській області.