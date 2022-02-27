В Харьковской области продлили комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Харьковской области комендантский час продлили и на эти сутки, об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.
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"До завтра, до 06:00 утра, не покидайте дома и укрытия!"- говорится в сообщении Олега Синегуба.
Также запрещено передвигаться по улицам пешком и на авто.
Напомним
В Харькове снаряд российских оккупантов попал в девятиэтажку, погибла женщина, спасатели эвакуировали два десятка человек.