В Харьковской области продлили комендантский час

Цитата

"До завтра, до 06:00 утра, не покидайте дома и укрытия!"- говорится в сообщении Олега Синегуба.

Также запрещено передвигаться по улицам пешком и на авто.

Напомним

В Харькове снаряд российских оккупантов попал в девятиэтажку, погибла женщина, спасатели эвакуировали два десятка человек.