У Харківській області продовжили комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Харківській області комендантську годину продовжили і на цю добу, про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"До завтра, до 06:00 ранку, не покидайте домівки та укриття!"- ідеться у повідомлені Олега Синєгуба.
Також заборонено пересуватися вулицями пішки і на авто.
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