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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Харкові ворожий снаряд влучив у 9-поверхівку, загинула жінка

У Харкові ворожий снаряд влучив у 9-поверхівку, загинула жінка

Київ • УНН

 • 244758 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Харкові снаряд російських окупантів влучив у 9-типоверхівку, загинула жінка, рятувальники евакуювали 2 десятки людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Цитата

“26 лютого о 21:20 на номер „101“ надійшло повідомлення про те, що внаслідок потрапляння ворожого артилерійського боєприпасу у житловий 9-поверховий будинок за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 40а, сталась руйнація несучої стіни сходової клітини та сходових маршів з 2-го по 7-й поверхи, пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах”, — йдеться в дописі.

Деталі

Рятувальники евакуювали майже 20 людей.

“На жаль, в результаті руйнації конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5-му поверсі. У підвалі будинку ховались від обстрілів біля 60 людей. Ніхто з них не постраждав”, — додали рятувальники.

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