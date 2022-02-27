В Харькове вражеский снаряд попал в 9-этажку, погибла женщина

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“26 февраля в 21:20 на номер „101“ поступило сообщение о том, что в результате попадания вражеского артиллерийского боеприпаса в жилой 9-этажный дом по адресу: г. Харьков, вул. Бучмы, 40а, произошло разрушение несущей стены лестничной клетки и лестничных маршей со 2-го по 7-й этажи, повреждены строительные конструкции квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах”, — говорится в сообщении.

Детали

Спасатели эвакуировали около 20 человек.

“К сожалению, в результате разрушения конструктивных элементов дома, который подвергся обстрелу, погибла пожилая женщина, жительница квартиры на 5-м этаже. В подвале дома прятались от обстрелов около 60 человек. Никто из них не пострадал”, — добавили спасатели.