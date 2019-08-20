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В Харьковской области полиция задержала 15 человек за попытку рейдерского захвата госпредприятия

В Харьковской области полиция задержала 15 человек за попытку рейдерского захвата госпредприятия

Киев  •  УНН

 • 15372 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Полицейские оперативно задержали 15 человек за попытку рейдерского захвата государственного предприятия в Харьковской области, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.

С целью розыска и установления местонахождения нападавших на территории города и области в действие была введена специальная полицейская операция “Перехват”. Злоумышленники были задержаны через несколько часов с привлечением бойцов батальона полиции особого назначения.

20 августа в 12-30 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что в поселке Красная Волна Великобурлукского района, где расположено государственное исследовательское хозяйство, группа неизвестных лиц спортивного телосложения, в масках и с оружием пытаются захватить данное предприятие. Известно, что учреждение занимается исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук. Мужчины подъехали на трех автомобилях и вступили в конфликт с представителями нового директора хозяйства.

В полиции также сообщили, что: “Злоумышленники повредили автомобиль „Лексус“ и скрылись с места происшествия на трех автомобилях. Полицейские оперативно отреагировали на сообщения граждан об указанном событии и начали розыскные мероприятия. Автомобили с участниками конфликта были обнаружены на территории Волчанского района Харьковской области. Нападающими оказались около 15 человек. Их возраст и род занятий устанавливаются. Сейчас на месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия. Все обстоятельства происшествия выясняются”.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как отмечал УНН, в Одессе разоблачили рейдерскую деятельность организованной группировки.

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