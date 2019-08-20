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У Харківській області поліція затримала 15 осіб за спробу рейдерського захоплення держпідприємства

У Харківській області поліція затримала 15 осіб за спробу рейдерського захоплення держпідприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Поліцейські оперативно затримали 15 осіб за спробу рейдерського захоплення державного підприємства на Харківщині, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції в регіоні.

З метою розшуку та встановлення місця знаходження нападників на території міста та області в дію було введено спеціальну поліцейську операцію “Перехоплення”. Зловмисники були затримані через кілька годин із залученням бійців батальйону поліції особливого призначення.

20 серпня о 12-30 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що у селищі Червона Хвиля Великобурлуцького району, де розташоване державне дослідницьке господарство, група невідомих осіб спортивної статури, в масках та зі зброєю намагаються захопити дане підприємство. Відомо, що установа займається дослідженнями та експериментальними розробками у сфері природничих та технічних наук. Чоловіки під’їхали на трьох автомобілях та вступили в конфлікт з представниками новопризначеного директора господарства.

У поліції також повідомили, що: “Зловмисники пошкодили автомобіль „Лексус“ та втекли з місця пригоди на трьох автівках. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення громадян про вказану подію та розпочали розшукові заходи. Автомобілі із учасниками конфлікту були виявлені на території Вовчанського району Харківської області. Нападниками виявилися близько 15 осіб. Їх вік та рід занять наразі встановлюються. Зараз на місці події тривають невідкладні слідчі дії. Усі обставини події з’ясовуються”.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Як зазначав УНН, в Одесі викрили рейдерську діяльність організованого угруповання.

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