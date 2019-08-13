В Одесі викрили рейдерську діяльність організованого угруповання

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Одесі правоохоронці припинили протиправну діяльність групи державних реєстраторів, колишніх працівників державної архітектурно-будівельної інспекції та посадових осіб органів юстиції Одеської області. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, у 2017 році співробітник Головного управління юстиції України в Одеській області спільно з колишніми керівниками Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області створили систему фіктивних реєстраційних підприємств, діяльність яких фактично здійснювалась у спеціально обладнаному офісі в Одесі.

Використовуючи незаконно отримані ключі доступу до Державних реєстрів, організатори оборудки без згоди власників відчужували земельні ділянки, об’єкти нерухомості та корпоративні права. Вони систематично вносили неправдиві відомості до державних баз даних, використовували підроблені документи, печатки, бланки та штампи підприємств, установ та організацій різних форм власності.

Співробітники СБУ задокументували, що з липня 2017 року до серпня 2018 року на підставі заяв від імені померлих осіб рейдерською групою було вчинено понад 300 реєстраційних дій щодо переоформлення нерухомого майна на всій території України, у тому числі в Донецькій, Луганській областях і ТОТ АР Крим. Оборудки здійснювались як для клієнтів, так і у власних інтересах фігурантів провадження.

Крім того, організатори шахрайської оборудки та підконтрольні їм виконавці причетні до незаконних забудов в Одесі, захоплень будівельних комплексів, ділянок землі та інших об’єктів нерухомого майна. Також вони здійснювали безпідставне зняття арештів майна, накладених державними виконавцями на підставі судових рішень. Потерпілими від дій зловмисників є фізичні й юридичні особи та державні органи.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцем реєстрації комунальних підприємств та проживання учасників шахрайської оборудки. Під час слідчих дій вилучені численні речові докази протиправних дій. Проводяться експертні дослідження та здійснюється попередня оцінка шкоди, заподіяної угрупованням.

Нагадаємо, у Рівному викрили держреєстраторів на сприянні рейдерству.

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