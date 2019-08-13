В Одессе разоблачили рейдерскую деятельность организованной группировки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Одессе правоохранители пресекли противоправную деятельность группы государственных регистраторов, бывших работников государственной архитектурно-строительной инспекции и должностных лиц органов юстиции Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, в 2017 году сотрудник главного управления юстиции Украины в Одесской области совместно с бывшими руководителями Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области создали систему фиктивных регистрационных предприятий, деятельность которых фактически осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе.
Используя незаконно полученные ключи доступа в государственные реестры, организаторы сделки без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права. Они систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности.
Сотрудники СБУ задокументировали, что с июля 2017 года до августа 2018 на основании заявлений от имени умерших рейдерской группой было совершено более 300 регистрационных действий относительно переоформления недвижимости на всей территории Украины, в том числе в Донецкой, Луганской областях и ВОТ АР Крым. Сделки осуществлялись как для клиентов, так и в собственных интересах фигурантов производства.
Кроме того, организаторы мошеннической сделки и подконтрольные им исполнители имеют отношение к незаконным застройкам в Одессе, захвату строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества. Также они осуществляли безосновательное снятие арестов имущества, наложенных государственными исполнителями на основании судебных решений. Потерпевшими от действий злоумышленников являются физические, юридические лица и государственные органы.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по месту регистрации коммунальных предприятий и проживания участников мошеннической сделки. Во время следственных действий изъяты многочисленные вещественные доказательства противоправных действий. Проводятся экспертные исследования и осуществляется предварительная оценка ущерба, причиненного группировкой.
Напомним, в Ровно разоблачили госрегистраторов в содействии рейдерству.