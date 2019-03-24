В Харьковской области во время ограбления убита 95-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В селе Цуповка Харьковской области в собственном доме убита женщина 1924 года рождения. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
На теле покойной эксперты обнаружили следы, свидетельствующие о насильственной смерти, - у женщины рубленые раны головы и синяки на лице.
В доме обстановка нарушена, и исчезли ценные вещи.
По данному факту возбуждено уголовное производство (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).
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Как сообщал УНН, в Днепропетровской области сотрудники охранной фирмы ограбили дом, в котором находилась 9-летняя девочка.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области совершено разбойное нападение на супругов.