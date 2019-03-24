В Харьковской области во время ограбления убита 95-летняя женщина

На теле покойной эксперты обнаружили следы, свидетельствующие о насильственной смерти, - у женщины рубленые раны головы и синяки на лице.

В доме обстановка нарушена, и исчезли ценные вещи.

По данному факту возбуждено уголовное производство (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погружали голову в воду: в Сумской области совершено жестокое разбойное нападение

Как сообщал УНН, в Днепропетровской области сотрудники охранной фирмы ограбили дом, в котором находилась 9-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области совершено разбойное нападение на супругов.