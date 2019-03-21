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На Хмельниччині скоєно розбійний напад на подружжя

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. На Хмельниччині перед судом постануть злочинці, які в місті Старокостянтинів вчинили розбійний напад на подружжя та заволоділи цінностями на суму понад 50 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Хмельницької області.

На Хмельниччині скоєно розбійний напад на подружжя

Згідно із повідомленням, у ході слідства було з’ясовано, що четверо чоловіків віком від 27 до 33 років, спланували здійснити розбійний напад на домоволодіння в м. Старокостянтинів. 28 грудня 2017 року близько 5 години ранку, троє із них приховавши обличчя за масками проникли на подвір’я, де в той час перебував господар, та почали його бити гумовою палицею. Господар спробував чинити опір, але після того, як один з нападників пригрозив застосуванням зброї, скорився. Розбійники затягнули чоловіка до будинку, де перебувала його дружина та зв’язали подружжя мотузками. Погрожуючи їм зброєю, зловмисники почали випитувати, де сім’я зберігає коштовності та гроші. Заволодівши знайденими коштами у сумі 52 тис. грн, розбійники покинули будинок та зникли з місця злочину.

Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців, злочинці були затримані. Їм висунуто обвинувачення у розбійному нападі та загрожує строк від семи до 12 років за ґратами.

Як зазначили у прес-службі прокуратури, на розгляді у суді перебуває ще одне кримінальне провадження за фактом вчинення двома членами цієї групи розбійного нападу на ювелірний магазин у місті Сокиряни Чернівецької області.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що суд на Вінничині відправив за ґрати бандитів, які після розбійного нападу на молоде подружжя у Шаргородскому районі застрелили чоловіка. 

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