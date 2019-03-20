Бандитів арештували за вбивство чоловіка після пограбування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Суд на Вінничині відправив за ґрати злочинців, які після розбійного нападу на молоде подружжя у Шаргородскому районі застрелили чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.
Згідно із повідомленням, наприкінці минулого тижня, на території Шаргородського району Вінницької області, відбувся зухвалий розбійний напад на молоду сім'ю. Так, двоє зловмисників проникли у масках до домоволодіння, де очікували на прибуття господарів, ще один спостерігав за будинком неподалік. Коли чоловік та дружина прийшли додому, бандити напали на них і, погрожуючи насильством та застосуванням зброї, почали випитувати, де цінні речі.
Подружжя змушене було розповісти, де їхні гроші та коштовності. Заволодівши цінностями, злочинці залишили місце події.
Як зазначають у прес-службі, потерпілий, звільнивши зв'язані руки та ноги, сів за кермо власного автомобіля та почав переслідувати нападників. Наздогнавши їх, він почав таранити автомобіль злочинців, внаслідок чого обидва транспортних засоби опинилися в кюветі. Один із зловмисників відкрив вогонь по чоловіку з бойового пістолету. Від отриманого вогнепального поранення він помер на місці, а нападники зникли.
Завдяки координованій співпраці правоохоронців, двох злочинців, у тому числі того, який стріляв у потерпілого, було затримано.
Наразі суд відправив обох злочинців за ґрати. Їм загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, обох злочинців було затримано протягом доби.