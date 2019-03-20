Бандитів арештували за вбивство чоловіка після пограбування

КИЇВ. 20 березня. УНН. Суд на Вінничині відправив за ґрати злочинців, які після розбійного нападу на молоде подружжя у Шаргородскому районі застрелили чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.