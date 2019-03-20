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Бандитов арестовали за убийство мужчины после ограбления

Киев • УНН

 • 14202 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Суд в Винницкой области отправил за решетку преступников, которые после разбойного нападения на молодых супругов в Шаргородском районе застрелили мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

Бандитов арестовали за убийство мужчины после ограбления

Согласно сообщению, в конце прошлой недели, на территории Шаргородского района Винницкой области, состоялся дерзкое разбойное нападение на молодую семью. Так, двое злоумышленников проникли в масках в домовладение, где ожидали прибытия хозяев, еще один наблюдал за домом неподалеку. Когда супруги пришли домой, бандиты напали на них и, угрожая насилием и применением оружия, начали выпытывать, где ценные вещи.

Супруги вынуждены были рассказать, где их деньги и драгоценности. Завладев ценностями, преступники покинули место происшествия.

Как отмечают в пресс-службе, потерпевший, освободив связанные руки и ноги, сел за руль собственного автомобиля и начал преследовать нападавших. Догнав их, он начал таранить автомобиль преступников, в результате чего оба транспортных средства оказались в кювете. Один из злоумышленников открыл огонь по мужчине из боевого пистолета. От полученного огнестрельного ранения он скончался на месте, а нападавшие скрылись.

Благодаря координированному сотрудничеству правоохранителей, двое преступников, в том числе тот, кто стрелял в потерпевшего, были задержаны.

На данный момент суд отправил обоих преступников за решетку. Им грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, обоих преступников задержали в течение суток.

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