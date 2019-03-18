Затримано бандитів, які жорстоко вбили чоловіка під час пограбування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Впродовж доби правоохоронці встановили та затримали двох із трьох злочинців, які скоїли розбійний напад на будинок молодого подружжя у Шаргородському районі Вінницької області. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Згідно з інформацією, зухвале пограбування сталося у ніч на 16 березня. Злочинці зв’язали людей, які були в будинку, але господар, 34-річний чоловік, зміг звільнитися та вирішив самостійно зі зброєю в руках затримати злочинців. Коли він їх наздогнав, вони його застрелили. Для затримання злочинців, в п’яти областях одночасно була введена в дію поліцейська операція "Сирена". У ніч на 17 березня у Києві був затриманий організатор - 30-річний уродженець Вінницької області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Ближче до ранку, також в Києві, був затриманий його 23-річний спільник.
За словами, Аброськіна, зараз тривають пошуки третього зловмисника.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на Київщині був оголошений план "Сирена" через пограбування ювелірного магазину.