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Задержано бандитов, которые жестоко убили мужчину во время ограбления

Киев • УНН

 • 8727 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В течение суток правоохранители установили и задержали двух из трех преступников, совершивших разбойное нападение на дом молодых супругов в Шаргородском районе Винницкой области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.

Задержано бандитов, которые жестоко убили мужчину во время ограбления

Согласно информации, дерзкое ограбление произошло в ночь на 16 марта. Преступники связали людей, которые были в доме, но хозяин, 34-летний мужчина, смог освободиться и решил самостоятельно с оружием в руках задержать преступников. Когда он их догнал, они его застрелили. Для задержания преступников, в пяти областях одновременно была введена в действие полицейская операция "Сирена". В ночь на 17 марта в Киеве был задержан организатор - 30-летний уроженец Винницкой области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ближе к утру, также в Киеве, был задержан его 23-летний сообщник.

По его словам, Аброськина, сейчас ведутся поиски третьего злоумышленника.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Киевской области был объявлен план "Сирена" из-за ограбления ювелирного магазина.

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