Задержано бандитов, которые жестоко убили мужчину во время ограбления

Согласно информации, дерзкое ограбление произошло в ночь на 16 марта. Преступники связали людей, которые были в доме, но хозяин, 34-летний мужчина, смог освободиться и решил самостоятельно с оружием в руках задержать преступников. Когда он их догнал, они его застрелили. Для задержания преступников, в пяти областях одновременно была введена в действие полицейская операция "Сирена". В ночь на 17 марта в Киеве был задержан организатор - 30-летний уроженец Винницкой области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ближе к утру, также в Киеве, был задержан его 23-летний сообщник.



По его словам, Аброськина, сейчас ведутся поиски третьего злоумышленника.



Напомним, ранее УНН сообщал, что в Киевской области был объявлен план "Сирена" из-за ограбления ювелирного магазина.