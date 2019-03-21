В Хмельницкой области совершено разбойное нападение на супругов

Согласно сообщению, в ходе следствия было установлено, что четверо мужчин в возрасте от 27 до 33 лет, спланировали осуществить разбойное нападение на домовладение в г. Староконстантинов. 28 декабря 2017 года около 5:00 утра, трое из них скрыв лицо под масками проникли во двор, где в то время находился хозяин, и начали его бить резиновой палкой. Хозяин попытался оказать сопротивление, но после того, как один из нападавших пригрозил применением оружия, покорился. Разбойники затянули мужчину в дом, где находилась его жена и связали супругов веревками. Угрожая им оружием, злоумышленники начали выспрашивать, где семья хранит драгоценности и деньги. Завладев найденными средствами в сумме 52 тыс. грн, разбойники покинули дом и скрылись с места преступления.

Благодаря оперативному реагированию правоохранителей, преступники были задержаны. Им предъявлено обвинение в разбойном нападении и грозит срок от семи до 12 лет за решеткой.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, на рассмотрении в суде находится еще одно уголовное производство по факту совершения двумя членами этой группы разбойного нападения на ювелирный магазин в городе Сокиряны Черновицкой области.

Напомним, ранее УНН сообщал, что суд в Винницкой области отправил за решетку бандитов, после разбойного нападения на молодых супругов в Шаргородский район застрелили мужчину.