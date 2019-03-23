Співробітники охоронної фірми пограбували будинок, у якому знаходилась 9-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Дніпропетровській області співробітники охоронної фірми пограбували будинок, у якому була 9-річна дівчинка. Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіціїї Вячеслав Аброськін, передає УНН.
"Декілька днів тому в Дніпропетровській області був скоєний жахливий злочин - розбійний напад на приватне домоволодіння. Коли у будинок входила 9-річна дитина, невідомі в балаклавах зі зброєю забігли до будинку та, погрожуючи дівчинці, забрали телевізор, гроші з гаманця, коштовні ювелірні вироби. Малолітня дитина запам’ятала, що злочинці зникли на автомобілі з "мигалками", - повідомив він.
З метою розшуку злочинців була введена в дію поліцейська операція "Сирена".
"Злочинцями виявилися охоронці приватної охоронної фірми, які на спеціальному автомобілі Dacia, з жовтими проблисковими маячками та написом "Охорона" мали виконувати функції охорони майна громадян та компаній, але замість цього вони просто грабували громадян. Це дійсно жахливий випадок, коли замість надання охоронних послуг, приватні охоронці пішли грабувати. Керівникам приватних охоронних підприємств потрібно більш уважніше підходити до перевірки осіб, яких наймают на роботу, й також замовникам охоронних послуг потрібно звертати увагу на те, кого ж вони наймають, щоб замість охорони не пограбували й не вбили", - додав він.
Як повідомляв УНН, на Миколаївщині зловмисники пограбували жінку-підприємця.