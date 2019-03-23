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Сотрудники охранной фирмы ограбили дом, в котором находилась 9-летняя девочка

Киев • УНН

 • 18956 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Днепропетровской области сотрудники охранной фирмы ограбили дом, в котором была 9-летняя девочка. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполициии Вячеслав Аброськин, передает УНН.

Сотрудники охранной фирмы ограбили дом, в котором находилась 9-летняя девочка

"Несколько дней назад в Днепропетровской области было совершено чудовищное преступление - разбойное нападение на частное домовладение. Когда в дом входила 9-летний ребенок, неизвестные в балаклавах с оружием забежали в дом и, угрожая девочке, забрали телевизор, деньги из кошелька, ценные ювелирные изделия . Малолетняя ребенок запомнил, что преступники скрылись на автомобиле с "мигалками", - сообщил он.

С целью розыска преступников была введена в действие полицейская операция "Сирена".

"Преступниками оказались охранники частной охранной фирмы, которые на специальном автомобиле Dacia, с желтыми проблесковыми маячками и надписью "Охорона" должны были выполнять функции охраны имущества граждан и компаний, но вместо этого они просто грабили граждан. Это действительно ужасный случай, когда вместо предоставления охранных услуг, частные охранники пошли грабить. Руководителям частных охранных предприятий нужно более внимательно подходить к проверке лиц, которых они наймают на работу, и также заказчикам охранных услуг нужно обращать внимание на то, кого они нанимают, чтобы вместо охраны не ограбили и не убили", - добавил он.

Как сообщал УНН, в Николаевской области злоумышленники ограбили женщину-предпринимателя.

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