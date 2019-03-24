У Харківській області під час пограбування вбито 95-річну жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У селі Цупівка Харківської області у власному помешканні вбито жінку 1924 року народження. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На тілі покійної експерти виявили сліди, які свідчать про насильницьку смерть, – у жінки рублені рани голови та синці на обличчі.
У помешканні обстановка порушена, та зникли цінні речі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження (ст. 115 КК України - умисне вбивство).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Занурювали голову у воду: на Сумщині скоєно жорстокий розбійний напад
Як повідомляв УНН, у Дніпропетровській області співробітники охоронної фірми пограбували будинок, у якому знаходилась 9-річна дівчинка.
Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області скоєно розбійний напад на подружжя.