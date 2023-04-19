В Керчи фсб рф задержала мужчину по подозрению в якобы подготовке "диверсии"

Детали

По данным ведомства, задержан гражданин россии и Украины 1971 года рождения, который якобы готовил взрыв на объекте энергосистемы. В фсб утверждают, что при обыске у него дома обнаружено самодельное взрывное устройство, а также средства связи. Мужчина якобы вел переписку с представителем "украинских спецслужб", который якобы координировал его действия.

В отношении задержанного было возбуждено несколько дел - о подготовке к диверсии и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу. Имя мужчины не сообщается, его публичные комментарии отсутствуют.

Дополнение

Как ранее сообщал заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков, для оправдания мер безопасности, из-за которых оккупационная "администрация" временно оккупированного Крыма отменила праздничные мероприятия, могут проводиться демонстративные задержания так называемых диверсантов или террористов, которые якобы готовили какие-то диверсии 1 и 9 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: российские захватчики устанавливают дополнительные камеры в Крыму для выявления партизан - ЦНС