У Керчі фсб рф затримала чоловіка за підозрою у нібито підготовці "диверсії"

Деталі

За даними відомства, затримано громадянина росії та України 1971 року народження, який нібито готував вибух на об'єкті енергосистеми. У фсб стверджують, що під час обшуку у нього вдома виявлено саморобний вибуховий пристрій, а також засоби зв'язку. Чоловік нібито вів листування з представником "українських спецслужб", який начебто координував його дії.

Щодо затриманого було порушено кілька справ - про підготовку до диверсії та незаконне придбання і зберігання вибухових пристроїв, які передбачають покарання аж до довічного позбавлення волі. Підозрюваного взято під варту. Ім'я чоловіка не повідомляють, його публічні коментарі відсутні.

Доповнення

Як раніше повідомляв заступник постійної представниці президента України в АР Крим Денис Чистіков, для виправдання заходів безпеки, через які окупаційна "адміністрація" тимчасово окупованоого Криму скасувала святкові заходи, можуть проводитись демонстративні затримання так званих диверсантів або терористів, які нібито готували якісь диверсії 1 і 9 травня.

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