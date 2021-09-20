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В Казахстане мужчина открыл стрельбу по судебным приставам, есть погибшие

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Житель казахстанского города Алма-Аты открыл в понедельник стрельбу, результате которой погибли пять человек, включая двоих полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NUR.KZ.

Цитата

“Сегодня, 20 сентября, около 17:00 в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы произошел трагический случай. В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома — гр.Д. 1967 года рождения — проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

“Подозреваемый обезврежен и задержан. В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия”, — отмечаеться в сообщении полиции.

В правоохранительных органах также рассказали о погибших. Жертвами стрелка стали участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, майор полиции 1982 года рождения и участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, капитан полиции 1988 года рождения.

Дополнение

Утром 20 сентября на территории Пермского госуниверситета началась стрельба. Ее открыл вооруженный студент вуза. По данным СМИ, это 18-летний Тимур Бекмансуров. Он был задержан, получив при этом ранение.

Первоначально СМИ сообщали, что при нападении на университет погибли восемь человек. Позднее СК и Минздрав предоставили уточненные данные о шести погибших.

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