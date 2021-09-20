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У Казахстані чоловік відкрив стрілянину по судовим приставам, є загиблі

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Житель казахстанського міста Алма-Ати відкрив у понеділок стрілянину, внаслідок якої загинули п'ятеро людей, серед яких двоє поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на NUR.KZ.

Цитата

"Сьогодні, 20 вересня, близько 17:00 в мікрорайоні Акбулак в Алатауському районі Алмати стався трагічний випадок. Під час реалізації виконання постанови суду про виселення в одному з приватних будинків житель цього будинку - громадянин Д. 1967 року народження - виявив агресію і відкрив вогонь з вогнепальної зброї по судовим виконавцям, дільничним інспекторам поліції, співробітникам ДНС", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що п'ять чоловік, у тому числі двоє поліцейських, що знаходилися при виконанні своїх службових обов'язків, отримали смертельні вогнепальні поранення і померли.

"Підозрюваний знешкоджений і затриманий. У даний час ситуація під контролем. Порушено кримінальну справу. Проводяться слідчі заходи", - зазначено в повідомленні поліції.

У правоохоронних органах також розповіли про загиблих. Жертвами стрілка стали дільничний інспектор Алатауського району, майор поліції 1982 року народження і дільничний інспектор Алатауського району, капітан поліції 1988 року народження.

Доповнення

Вранці 20 вересня на території Пермського держуніверситету почалася стрілянина. Її відкрив озброєний студент вишу. За даними ЗМІ, це 18-річний Тимур Бекмансуров. Він був затриманий, отримавши при цьому поранення.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що під час нападу на університет загинули вісім осіб. Пізніше СК і МОЗ надали уточнені дані про шість загиблих.

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