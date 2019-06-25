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В Казахстане из-за взрывов эвакуировали больше 40 тысяч людей

Киев • УНН

 • 7642 просмотра

КИЇВ. 25 июня. УНН. В Арыси на юге Казахстана вследствие разлета и взрывов снарядов были эвакуированы около 41 тысячи граждан. Об этом сообщил "Казинформ", передает УНН.

В Казахстане из-за взрывов эвакуировали больше 40 тысяч людей

"На горячую линию в связи с происшествием поступило свыше 11 тысяч звонков. В настоящее время ввиду разлета взрывов снарядов затрудняется тушение пожаров на самих складах войсковой части. Поэтому из города были эвакуированы фактически около 41 тысячи граждан: 39 тысяч выехали самостоятельно, 2815 человек были эвакуированы", - сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

По его словам, в городе работает 23 пожарных расчета, были локализованы пожары в 19 жилых домах и 9 хозяйственных постройках, а также 14 природных возгораний, возникших из-за возгорания травы.

Как сообщил Тургумбаев, в Арыси также действует 75 нарядов полиции для предотвращения краж и похищений.

"Уже задержаны три человека, которыми совершено два преступления - разграблен один магазин и кража из одного жилого дома", - рассказал министр.

Министр также отметил, что в результате ЧП погибли два человека - это один военнослужащий военной части и один житель города Арыси. Двое находятся в реанимации и 34 человека госпитализированы, 12 гражданам оказана медпомощь без госпитализации.

Напомним, 24 июня в Казахстане на территории воинской части произошел взрыв.

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