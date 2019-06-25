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У Казахстані через вибухи евакуювали понад 40 тисяч людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У Арисі на півдні Казахстану внаслідок розльоту і вибухів снарядів були евакуйовані близько 41 тисячі громадян. Про це повідомив "Казинформ", передає УНН.

У Казахстані через вибухи евакуювали понад 40 тисяч людей

"На гарячу лінію у зв'язку з подією надійшло понад 11 тисяч дзвінків. Наразі, зважаючи на розльоти вибухів снарядів ускладнюється гасіння пожеж на самих складах військової частини. Тому з міста було евакуйовано фактично близько 41 тисячі громадян: 39 тисяч виїхали самостійно, 2815 осіб були евакуйовані", - повідомив міністр внутрішніх справ РК Ерлан Тургумбаєв.

За його словами, у місті працює 23 пожежних розрахунки, були локалізовані пожежі в 19 житлових будинках і 9 господарських будівлях, а також 14 природних пожеж, що виникли через загоряння трави.

Як повідомив Тургумбаєв, в Арисі також працюють 75 нарядів поліції для запобігання крадіжкам.

"Уже затримано трьох осіб, якими скоєно два злочини - розграбований один магазин і крадіжка з одного житлового будинку", - розповів міністр.

Міністр також зазначив, що у результаті НП загинуло двоє людей - це один військовослужбовець військової частини і один житель міста Арись. Двоє - у реанімації і 34 людини госпіталізовані, 12 громадянам надана медична допомога без госпіталізації.

Нагадаємо, 24 червня в Казахстані на території військової частини стався вибух.

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