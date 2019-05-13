В Каталонии не менее 25 человек пострадали в ДТП с участием 12 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. По меньшей мере 25 человек пострадали в воскресенье на северо-востоке Испании в результате ДТП с участием 12 автомобилей. Об этом сообщила газета El Periodico, передает УНН.
По ее информации, ДТП произошло в районе населенного пункта Сан-Садурни-д’Анойя в Каталонии. Восьми пострадавшим помощь оказана на месте, остальные доставлены в больницы. Из-за аварии на дороге образовалась 15-километровая пробка.
Причины происшествия пока не сообщаются.
Как сообщал УНН, в Чили на трассе в регионе Араукания перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии 6 человек погибли, еще 52 человека пострадали. Автобус компании Los Corsarios направлялся из столицы страны Сантьяго в город Пуэрто-Монт.