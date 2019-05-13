У Каталонії не менше 25 людей постраждали в ДТП за участю 12 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Щонайменше 25 людей постраждали в неділю на північному сході Іспанії в результаті ДТП за участю 12 автомобілів. Про це повідомила газета El Periodico, передає УНН.
За її інформацією, ДТП сталося в районі населеного пункту Сан-Садурні-д’Анойа в Каталонії. Восьми постраждалим допомога надана на місці, решта доставлені в лікарні. Через аварію на дорозі утворилася 15-кілометровий затор.
Причини події поки не повідомляються.
Як повідомляв УНН, у Чилі на трасі в регіоні Арауканія перекинувся пасажирський автобус. Унаслідок аварії 6 людей загинуло, ще 52 людини постраждали. Автобус компанії Los Corsarios прямував зі столиці країни Сантьяго в місто Пуерто-Монт.