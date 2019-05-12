У Чилі перекинувся пасажирський автобус, постраждали майже 60 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Чилі на трасі в регіоні Арауканія перекинувся пасажирський автобус. Про це повідомляє УНН з посиланням на biobiochile.cl.
Унаслідок аварії 6 людей загинуло, ще 52 людини постраждали.
Автобус компанії Los Corsarios прямував зі столиці країни Сантьяго в місто Пуерто-Монт.
За попередніми даними, водій намагався ухилитися від зіткнення з вантажівкою, що призвело до перекидання автобуса.
Постраждалі були доставлені в найближчі лікарні.
Нагадаємо, щонайменше 11 чоловік загинули та ще 20 дістали поранення внаслідок дтп у південному чилійському регіоні Ла Арауканія.