У Чилі перекинувся туристичний автобус, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Щонайменше 11 чоловік загинули та ще 20 дістали поранення внаслідок дтп у південному чилійському регіоні Ла Арауканія, повідомляє УНН з посиланням на info7.
Туристичний міжміський автобус перекинувся, коли люди поверталися з екскурсії маршрутом, який з’єднує міста Вікторія та Куракаутін, приблизно у 600 кілометрах від Сантьяго 25 листопада 2017 року.
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“Водій втратив керування, який транспортував 45 людей. Автобус перекинувся на узбіччі дороги. Більшість поранених лишаються у важкому стані, їх доставили до лікарні у містах Вікторія, Темуко і Куракаутін”, — додали у виданні.
Повідомлень про постраждалих українців немає.