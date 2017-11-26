В Чили перевернулся туристический автобус, есть погибшие

Туристический междугородний автобус перевернулся, когда люди возвращались с экскурсии по маршруту, который соединяет города Виктория и Куракаутин, примерно в 600 километрах от Сантьяго 25 ноября 2017.

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"Водитель потерял управление, который транспортировал 45 человек. Автобус перевернулся на обочине дороги. Большинство раненых остаются в тяжелом состоянии, их доставили в больницу в городах Виктория, Темуко и Куракаутин", - добавили в издании.

Сообщений о пострадавших украинцах нет.