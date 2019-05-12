В Чили перевернулся пассажирский автобус, пострадали почти 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Чили на трассе в регионе Араукания перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на biobiochile.cl.
В результате аварии 6 человек погибли, еще 52 человека пострадали.
Автобус компании Los Corsarios направлялся из столицы страны Сантьяго в город Пуэрто-Монт.
По предварительным данным, водитель пытался уклониться от столкновения с грузовиком, что привело к опрокидыванию автобуса.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
Напомним, по меньшей мере 11 человек погибли и 20 получили ранения в результате ДТП в южном чилийском регионе Ла Араукания.