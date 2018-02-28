В Карпатах нашли без сознания лыжника из Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В горах Закарпатской области спасатели нашли лыжника из Одессы, который лежал на снегу в бессознательном состоянии с травмой головы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"27 февраля, около 12:00, во время патрулирования горнолыжного склона в районе г.Красия, что в Великоберезнянском районе, внимание спасателей Вишкивского поисково-спасательного отделения привлек мужчина, который лежал на снегу. На тот момент парень, житель г.Одесса, 1993 года рождения, находился в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по внешним признакам работники ГСЧС установили, что он получил травмы головы. Пострадавшему была оказана первая домедицинская помощь. Далее парня на специальных санях спустили с горы и передали врачам скорой помощи. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваные раны головы. Сейчас пострадавший находится в Великоберезнянской районной больнице.
Напомним, в Раховском районе Закарпатской области спасатели нашли двух пропавших 25 февраля туристов из Киева и Днепра, которые ждали помощи в домике пастуха в долине Урда. Оба находятся в удовлетворительном состоянии.