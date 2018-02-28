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У Карпатах знайшли в непритомному стані лижника з Одеси

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У горах Закарпатської області рятувальники знайшли лижника з Одеси, який лежав на снігу у непритомному стані з травмою голови. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“27 лютого, близько 12:00, під час патрулювання гірськолижного схилу в районі г.Красія, що у Великоберезнянському районі, увагу рятувальників Вишківського пошуково-рятувального відділення привернув чоловік, котрий лежав на снігу. На той момент хлопець, мешканець м.Одеса, 1993 року народження, знаходився у непритомному стані”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за зовнішніми ознаками працівники ДСНС встановили, що він отримав травми голови. Потерпілому було надано першу домедичну допомогу. Далі хлопця на спеціальних санях спустили з гори, й передали лікарям швидкої допомоги. У нього діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та рвані рани голови. Зараз постраждалий перебуває у Великоберезнянській районній лікарні.

Нагадаємо, у Рахівському районі Закарпатської області рятувальники відшукали двох зниклих 25 лютого туристів із Києва та Дніпра, які чекали на допомогу у будиночку вівчаря на полонині Урда. Обоє перебувають у задовільному стані.

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