В Карпатах значительная опасность схода лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. По данным синоптиков, в украинских Карпатах в пятницу сохраняется значительная лавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 15 декабря, в связи с метелью, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
В Карпатах 15 декабря ожидается сильный дождь и мокрый снег, на высокогорье порывы ветра 30-35 м/с, метели.
Также отмечается, что 15-16 декабря в результате осадков на реках Закарпатья восстановится рост уровней воды над текущими на 1-2 м, на участке Тисы Великий Бычков - Вилок - 2-3 м, с выходом воды на пойму на нижние участки рек Уж, Рика, Теребля, Тересва и последующим затоплением поймы на реках Латорица, Старая, Боржава.
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На реке Боржава возможно подтопление автодороги Шаланки - В.Комьяты и приусадебных участков ряда сел в Иршавском и Виноградовском районах.
Ожидается формирование значительного местного стока, в горных районах возможно образование селевых потоков и оползней почвы.
15 декабря ожидается прохождение максимального уровня тало-дощждевого паводка на реке Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская область) высотой 520-570 см над нулем поста.
Напомним, на территорию Украины 17 декабря выходит циклон, в результате чего погодные условия в большинстве областей ухудшатся.