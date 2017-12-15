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У Карпатах значна небезпека сходження лавин

У Карпатах значна небезпека сходження лавин

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. За даними синоптиків, в українських Карпатах у п'ятницю зберігається значна лавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 15 грудня, у зв’язку з хуртовиною, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

У Карпатах 15 грудня очікується сильний дощ та мокрий сніг, на високогір'ї пориви вітру 30-35 м/с, хуртовини.

Також зазначається, що 15-16 грудня внаслідок опадів на рiчках Закарпаття відновиться ріст рiвнiв води над поточними на 1-2 м, на дiлянцi Тиси Великий Бичків - Вилок – 2-3 м, з виходом води на заплаву на нижні ділянки річок Уж, Ріка, Теребля, Тересва та подальшим затопленням заплави на річках Латориця, Стара, Боржава. 

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На річці Боржава можливе підтоплення автодороги Шаланки - В.Ком’яти та присадибних дiлянок ряду сіл в Іршавському і Виноградівському районах.

Очiкується формування значного мiсцевого стоку, в гiрських районах можливе утворення селевих потоків та зсувiв грунту.

15 грудня очікується проходження максимального рiвня тало-дощового паводку на річці Днiстер у створi гiдрологiчного поста Залiщики (Тернопiльська область) висотою 520-570 см над нулем поста.

Нагадаємо, на територію України 17 грудня виходить циклон, внаслідок чого погодні умови в більшості областей погіршаться.

 

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