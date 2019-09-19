В Карпатах зафиксировали три градуса мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В украинских Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, сегодня температура упала ниже нуля. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Черногорский поисково-спасательный пост, передает УНН.
"По состоянию на 7:40 19 сентября 2019 года на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха -3°С. Приморозок", - говорится в сообщении.
Напомним, утром в среду, 18 сентября, в Карпатах падал первый мелкий снег.
Как сообщал УНН, 19 сентября в Украине без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь.