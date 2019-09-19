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У Карпатах зафіксували три градуси морозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. В українських Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, сьогодні температура впала нижче нуля. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост, передає УНН.

"Станом на 7:40 19 вересня 2019 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 2-3 м/с. Температура повітря -3°С. Приморозок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку в середу, 18 вересня, у Карпатах падав перший дрібний сніг.

Як повідомляв УНН, 19 вересня в Україні без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликий дощ.

Українські Національні Новини

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