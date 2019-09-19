У Карпатах зафіксували три градуси морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В українських Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, сьогодні температура впала нижче нуля. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост, передає УНН.
"Станом на 7:40 19 вересня 2019 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 2-3 м/с. Температура повітря -3°С. Приморозок", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку в середу, 18 вересня, у Карпатах падав перший дрібний сніг.
Як повідомляв УНН, 19 вересня в Україні без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликий дощ.