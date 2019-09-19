Сьогодні в Україні до 21 градуса тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Україні у четвер, 19 вересня, очікується погода переважно без опадів, стане прохолодніше - температура сягатиме місцями лише 21 градуса тепла вдень. Про це УНН повідомляє з полсиланням на дані Укргідрометцентру.
"19 вересня в Україні без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликий дощ", - вказали синоптики.
Вітер західний і північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 12-17°, на півдні країни 16-21°; в Карпатах протягом доби 1-3° тепла.
Нагадаємо, у низці областей України цього тижня очікуються заморозки.