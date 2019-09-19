Сегодня в Украине до 21 градуса тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Украине в четверг, 19 сентября, ожидается погода преимущественно без осадков, станет прохладнее - температура достигнет местами лишь 21 градуса тепла днем. Об этом УНН сообщает со полсиланням на данные Укргидрометцентра.
"19 сентября в Украине без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь", - указали синоптики.
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°, днем 12-17°, на юге страны 16-21°; в Карпатах в течение суток 1-3° тепла.
Напомним, в ряде областей Украины на этой неделе ожидаются заморозки.