У Карпатах випав перший сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Зранку в середу, 18 вересня, у Карпатах падав перший дрібний сніг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост, передає УНН.
“Станом на 08:00 18.09.2019 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний, південно-західний 5-6 м/с. Температура повітря 0°С. Падає дрібний сніг”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляли синоптики, нічна температура в Україні уже цього тижня знизиться до 1 градуса тепла, у Карпатах вночі очікуються заморозки.
Також УНН повідомляв, що в Україні у середу, 18 вересня, очікуються сильні пориви вітру.