В Карпатах выпал первый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Утром в среду, 18 сентября, в Карпатах падал первый мелкий снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Черногорский поисково-спасательный пост, передает УНН.
“По состоянию на 8:00 18.09.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный, юго-западный 5-6 м/с. Температура воздуха 0°С. Падает мелкий снег”, — говорится в сообщении.
Напомним, как сообщали синоптики, ночная температура в Украине уже на этой неделе снизится до 1 градуса тепла, в Карпатах ночью ожидаются заморозки.
Также УНН сообщал, что в Украине в среду, 18 сентября, ожидаются сильные порывы ветра.