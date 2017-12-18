В Карпатах заблудился турист со Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В районе горы Б. Верх Воловецкого района, во время прохождения туристического маршрута, потерял ориентир на местности и заблудился турист из г. Львов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По информации ГСЧС, сообщение поступило 17 декабря в 18:30.
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Для проведения поисково-спасательных работ к подножию горы Б. Верх (район водопада Шипот Межгорского района) на спецавтомобиле отправились 5 специалистов горного поисково-спасательного отделения с. Нижние Ворота Воловецкого района.
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"В 23:30 спасатели нашли заблудившегося львовянина и доставили в с. Пилипец Межгорского района. Состояние мужчины было удовлетворительным и в медицинской помощи он не нуждался", - говорится в сообщении.