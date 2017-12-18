У Карпатах заблукав турист зі Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У районі гори В. Верх Воловецького району, під час проходження туристичного маршруту, втратив орієнтир на місцевості та заблукав турист з м. Львів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
За інформацією ДСНС, повідомлення надійшло 17 грудня о 18:30.
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Для проведення пошуково-рятувальних робіт до підніжжя гори В. Верх (район водоспаду Шипіт Міжгірського району) на спецавтомобілі вирушили 5 фахівців гірського пошуково-рятуваьного відділення с. Нижні Ворота Воловецького району.
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"О 23:30 рятувальники знайшли заблукалого львів'янина та доправили до с. Пилипець Міжгірського району. Стан чоловіка був задовільний і медичної допомоги він не потребував", - йдеться у повідомленні.