В Карпатах температура упала до 6 градусов мороза и выпал снег
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На горе Поп Иван Черногорский в украинских Карпатах зафиксировали 6 градусов мороза и снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
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“По состоянию на 10:40 24.10.2021 в г. Поп Иван Черногорский температура воздуха −6°С, ветер юго-западный 3м/с, облачно с прояснениями”, — говорится в сообщении.
Детали
На опубликованном фото видно, что верхушка горы покрыта снегом.
Дополнение
Напомним, на горнолыжном курорте “Буковель”, что в Ивано-Франковской области, утром 12 октября пошел снег.
В ближайшие пять дней в Украине ожидают похолодание. По словам синоптиков, ночью ожидаются морозы от 3 до 9° мороза.